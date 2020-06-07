Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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с чего всё началось

«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Национальная служба новостейвчера в 10:13

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В России инфицированы COVID-19 еще 8 984 человек

Национальная служба новостей03:55

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

РБКвчера в 21:58

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

РИА Новостивчера в 19:50

Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина

Вечерняя Москвавчера в 20:52

Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве

Lenta.ruвчера в 20:38

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Газета.Ruвчера в 19:52

Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве

Комсомольская правдавчера в 21:05
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Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
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Происшествия

В ДНР на двух шахтах произошли ЧП, погиб человек

Интерфакс 04:18
Политика

Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 04:14
1,2K
Общество

Во Владимирской области подтверждено 63 новых случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 16 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 8 сл. в о. Муром, 8 сл. в Александровском, 7 сл.
ГТРК Владимир 02:26
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Общество

В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом

В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord 05 июня в 03:43
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Происшествия

Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске

Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
9
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1,1K
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество

В России выявили 8 984 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 03:43
Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,4K
Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски

Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
1K
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
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Технологии

Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона

Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
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Здоровье

Послабления откладываются: уральский эпидемиолог — о том, что показала решающая неделя по COVID-19

Реальный прирост пациентов с COVID-19 на Среднем Урале начался в начале мая, в то время как предыдущее увеличение было обусловлено локальными вспышками, заключил наш собеседник.
Екатеринбург Онлайн 04:23
Футбол

Леонардо Бонуччи: «Переход в „Милан“ был плохим решением»

Бонуччи играл за «Юве» с 2010 года, но летом 2017-го был приобретен «Миланом» за 42 миллиона евро и стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов Серии А. Спустя год защитник вновь вернулся в «Ювентус», сумма сделки составила 35 миллионов евро.
Матч ТВ 03:33
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество

В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 04 июня в 05:39
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Общество

В Крыму у 14 человек выявлен коронавирус

Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, в 11 из 14 выявленных случаях болезнь протекала бессимптомно.
Вести.Севастополь 03:01
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Общество

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:15
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Общество

Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Киберспорт

Nigma получила техническое поражение на первой карте против Secret

Команда получила техническое поражение на первой карте и начнет игру со счета 0:1. Победитель матча выйдет в финал нижней сетки, где сыграет с командой, которая уступит в серии Alliance – VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 05 июня в 10:49
Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
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Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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