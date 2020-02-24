Общество
РИА НовостиОнищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок. Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.Говорит Москвавчера в 11:39
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Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Общество
Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта
Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Общество
Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Политика
Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Авто
Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене
В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Армия и оружие
СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России
Обострение обстановки в Идлибе произошло после того, как в результате артобстрела турецкого поста в сирийской провинции погибли пятеро турецких военных, и в ответ Анкара атаковала 115 целей сирийской армии.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала» Анри: Ливерпуль играет с невероятной скоростью
Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри, прокомментировал игру английского "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает Get French Football News.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Происшествия
Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Армия и оружие
ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки
Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Шоу-бизнес
Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным
Общество
Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем по статистике это явление учащается.
Футбол
ПСЖ обыграл «Бордо» в Лиге 1, Неймар получил красную карточку
Футбол
Чемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»
Французский защитник, чемпион мира 2018 года Адиль Рами обратился к болельщикам российского клуба «Сочи».
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».