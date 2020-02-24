Общество

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок. Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.
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с чего всё началось

Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.
Говорит Москвавчера в 11:39

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Депутат ГД РФ призвал запретить в России татуировки

Красная весна00:12

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ruвчера в 12:34

Онищенко призвал запретить татуировки в России

URA.Ruвчера в 15:58

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Телеканал 360°вчера в 13:46

Онищенко призвал запретить татуировки

РИА Новостивчера в 18:22

Онищенко: татуировки нужно запрещать

News.ruвчера в 12:06

Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

Говорит Москвавчера в 11:39
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Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК вчера в 01:05
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия вчера в 10:06
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия вчера в 21:00
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Общество

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
РИА Новости вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Пятый канал вчера в 19:28
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

РИА Новости вчера в 19:21
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru вчера в 13:20
Политика

Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
ИА Новороссия 21 февраля в 15:32
Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия 00:30
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском вчера в 10:11
Авто

Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 23:54
Армия и оружие

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

Обострение обстановки в Идлибе произошло после того, как в результате артобстрела турецкого поста в сирийской провинции погибли пятеро турецких военных, и в ответ Анкара атаковала 115 целей сирийской армии.
РБК вчера в 11:09
Футбол

Экс-игрок «Арсенала» Анри: Ливерпуль играет с невероятной скоростью

Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри, прокомментировал игру английского "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает Get French Football News.
Газета.Ru вчера в 15:23
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Происшествия

Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды.
Взгляд.ру вчера в 12:13
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Армия и оружие

ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец 00:28
Шоу-бизнес

Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным

Вокруг ТВ вчера в 09:13
Общество

Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе

Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем по статистике это явление учащается.
РИА Новости вчера в 21:19
Футбол

ПСЖ обыграл «Бордо» в Лиге 1, Неймар получил красную карточку

RT на русском вчера в 17:26
Футбол

Чемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»

Французский защитник, чемпион мира 2018 года Адиль Рами обратился к болельщикам российского клуба «Сочи».
RT на русском вчера в 17:00
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Здоровье

Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах

В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Газета Республика Башкортостан 21 февраля в 05:15
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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