Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок. Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.

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