Общество
РИА НовостиОнищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок. Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.Говорит Москвавчера в 11:39
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Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Общество
МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
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Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Армия и оружие
SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Авто
Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене
В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Происшествия
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Общество
Тамара Глоба рассказала, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на удачу этой весной
Интересно, каких знаков зодиака ожидает удача уже этой весной.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работают из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
Происшествия
В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Общество
Все заводы Toyota в Китае возобновили работу
Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса
Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Технологии
Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Политика
Американского посла в РФ включили в «черный список» Трампа
В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу.