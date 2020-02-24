Общество

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок. Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.
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с чего всё началось

Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.
Говорит Москвавчера в 11:39

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Депутат ГД РФ призвал запретить в России татуировки

Красная весна00:12

Онищенко призвал запретить татуировки

РИА Новостивчера в 18:22

Онищенко призвал запретить татуировки в России

URA.Ruвчера в 15:58

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Телеканал 360°вчера в 13:46

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ruвчера в 12:34

Онищенко: татуировки нужно запрещать

News.ruвчера в 12:06

Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

Говорит Москвавчера в 11:39
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Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Политика

Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Rusvesna.su вчера в 07:59
Общество

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости вчера в 12:59
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Газета.Ru 01:33
Армия и оружие

SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 17:04
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Новые автомобили вчера в 10:53
Авто

Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 23:54
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru вчера в 20:49
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 21 февраля в 08:15
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru вчера в 13:20
Происшествия

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 21 февраля в 20:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Пятый канал вчера в 19:28
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Общество

Тамара Глоба рассказала, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на удачу этой весной

Интересно, каких знаков зодиака ожидает удача уже этой весной.
Стерлеград вчера в 22:00
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости вчера в 09:40
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 22 февраля в 19:57
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работают из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия вчера в 10:39
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

РИА Новости 22 февраля в 21:39
Армия и оружие

В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Газета.Ru вчера в 22:05
Происшествия

В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Аргументы и Факты вчера в 02:14
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

ТАСС вчера в 16:15
Общество

Все заводы Toyota в Китае возобновили работу

Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
News.ru 00:38
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 08:16
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Технологии

Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Astera 21 февраля в 14:34
Политика

Американского посла в РФ включили в «черный список» Трампа

В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу.
Аргументы недели 02:07
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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