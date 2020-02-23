Общество

Газета.RuГазета.RuОнищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны. Об этом он заявил в интервью "Говорит Москва".
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Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.
Говорит Москва11:39

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В Госдуме связали любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов

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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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