Общество
Газета.RuОнищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны. Об этом он заявил в интервью "Говорит Москва".
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.Говорит Москва11:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.
Культура
Выставка кузнецов «Дархан Уус» открылась в Якутске
Политика
В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека
Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила своих детей-двойняшек с 12-летием
Певица опубликовала кадр на своей странице в Instagram в честь 12-летия наследников.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Футбол
Арсенал — Эвертон 3:2
В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
Наука
Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Финансы
Куда вложить деньги во время коронавируса и проблем в экономике
В свою очередь, в позитивном сценарии доллар/рубль в ближайшее время вернется в 63.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Игры
Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Политика
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов у демократов в Неваде.
Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6
В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
Наука
Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть
В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.