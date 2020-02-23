Общество
Газета.RuОнищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны. Об этом он заявил в интервью "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.Говорит Москва11:39
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