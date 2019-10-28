Общество

RT на русскомRT на русскомОнищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT предложение привлекать в России родителей курящих детей к административной ответственности.
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Онищенко поддержал штрафы для родителей за курящих детей

ФедералПресс05:21

Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей

Москва 2406:38

Онищенко предложил ввести ответственность для курящих родителей

Rambler News Service06:24

Онищенко прокомментировал идею штрафовать родителей за курящих детей

Кубань 2407:13

В родительском комитете считают штрафы за курение детей неправильной мерой

REGNUM04:50

В Госдуме поддержали идею наказания родителей за курение детей

News.ru04:49

Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей

RT на русском05:38
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Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.
Известия 08:17
Экономика

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Экономика

Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ

Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
Российская газета 07:51
Политика

Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04
Происшествия

В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Наука

Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае

На открывшейся в четверг в Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный экспонат.
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес

Семак повторно женился в Италии

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru 08 октября в 11:59
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике

Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
Актуальные Новости вчера в 02:50
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Политика

Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным

Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Ведомости 08:12
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Российская газета 03:22
Происшествия

Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону

Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону Сбежавшая в Грузию полковник полиции Наталья Разумная задержана в Ростове-на-Дону, сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Русский дедлайн 08:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие

Курды обстреляли турецкие города

Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Политика

Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко

Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Политика

Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом

Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.
Телепрограмма 01:48
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru вчера в 07:43
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Шоу-бизнес

Бочкареву выгнали из института из-за скандала с наркотиками

ТК Звезда 07:28
Транспорт

В Сибири появились гибкие столбы

На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
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