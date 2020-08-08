Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае
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Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
Роспотребнадзор.
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«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае
Комсомольская правда18:05