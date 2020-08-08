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RT на русском
RT на русском

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
 Роспотребнадзор.
Ведомостивчера в 11:04
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Комсомольская правда

«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае

Комсомольская правда18:05
ТАСС

Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

ТАССвчера в 10:01
РИА Новости

Онищенко прокомментировал сообщения о новом «смертельном вирусе» из Китая

РИА Новостивчера в 14:21
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Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе из Китая

Известиявчера в 13:58
RT на русском

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

RT на русскомвчера в 11:58
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

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РБК

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая

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RT на русскомвчера в 09:27
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