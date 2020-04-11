«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал Онищенко. Ранее в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в городе будут постепенно вводить пропускной режим.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался о новых мерах по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции, которые будут введены в Москве со следующей недели.

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