Коронавирус
РосбалтОнищенко прокомментировал пропускной режим в Москве
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался о новых мерах по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции, которые будут введены в Москве со следующей недели.
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с чего всё началось
«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал Онищенко. Ранее в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в городе будут постепенно вводить пропускной режим.Парламентская газетавчера в 13:30
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Политика
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, патрули будут проверять дворы, детские площадки, улицы, парки, и другие места общественного пользования для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.
Эхо Москвы 09:31
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
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Взгляд.ру 09:47
Шоу-бизнес
Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак
Пятый канал вчера в 06:46
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Игры
Assassin’s Creed II станет следующей бесплатной игрой в Uplay
С 14 апреля в Uplay начнётся раздача третьей бесплатной игры во время пандемии коронавируса: после Child of Light и Rayman Legends пришла очередь Assassin's Creed II.
Игромания.ру 08:28
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
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«Ювентус» хочет подписать Себальоса
Туринцы хотят подписать игрока перед стартом следующего сезона.
Soccer.ru 07:20
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Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
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Cyber.sports.ru 06:10
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Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
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Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
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Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
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Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru 09 апреля в 06:06