Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.

с чего всё началось

Конечно, такое мотивированное злорадство, оно ни к чему. Смертность мы будем считать после окончания, пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в стране может быть более чем на 70% выше официальных данных.

Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России

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