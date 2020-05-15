Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Российский бюджет не может обеспечить выплату гражданам пособий на приобретение медицинских масок и перчаток. Идею о таких пособиях раскритиковал первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко раскритиковал идею пособий на покупку перчаток и масок

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