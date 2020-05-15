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Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйОнищенко раскритиковал идею пособий на покупку перчаток и масок

Российский бюджет не может обеспечить выплату гражданам пособий на приобретение медицинских масок и перчаток. Идею о таких пособиях раскритиковал первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко.
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Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко раскритиковал идею пособий на покупку перчаток и масок

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Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

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Общественное телевидение России03:22

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«Деньги до семей дойдут только к окончанию пандемии»: Онищенко отказал в пособии на маски

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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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