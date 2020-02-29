Общество

Lenta.ruLenta.ruОнищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 29 февраля.
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Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москва09:41

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Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москва09:41

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Lenta.ru10:58

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

News.ru11:37

Онищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

URA.Ru12:17

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Эхо Москвы12:32

Геннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

РЕН ТВ11:51

Онищенко оценил интимный пирсинг

Телеканал 360°12:11
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ЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»

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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 22:40
Политика

С 1 марта украинцы не смогут въезжать по своим паспортам в Россию

С 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
Петербургский дневник вчера в 14:04
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Политика

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 08:32
Общество

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Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Происшествия

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Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

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Определился участник «Евровидения 2020» от Белоруссии

Пока участник «Евровидения 2020» от России все еще неизвестен, а певец Александр Панайотов опроверг информацию о том, что именно он будет представителем нашей страны, определился участник музыкального конкурса от Белоруссии.
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Футбол

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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить

Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Красная весна вчера в 22:53
Общество

В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса.
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Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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В центре Москвы произошла драка в очереди за кроссовками

Что именно стало причиной конфликта, пока не известно.
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Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину

На Украину вернулись рыбаки, которые недавно были задержаны российской стороной в Азовском море.
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Футбол

Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне

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РИА Новости 11:30
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Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
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Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
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Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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