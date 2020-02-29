Общество

Lenta.ruLenta.ruОнищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 29 февраля.
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Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москва09:41

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Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Эхо Москвы12:32

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Lenta.ru10:58

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москва09:41
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Геннадий Григорьевич Онищенко
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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