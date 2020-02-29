Общество

URA.RuURA.RuОнищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

Ранее Онищенко заявил, что моду на татуировки в России необходимо запретить. По его мнению, что мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране, а татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов».
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с чего всё началось

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москва09:41

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

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Онищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

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Lenta.ru10:58

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москва09:41
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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