Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.

с чего всё началось

Ранее Онищенко заявил, что моду на татуировки в России необходимо запретить. По его мнению, что мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране, а татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов».

Политика США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.

Транспорт Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество Российские издания объединились в «Синдикат-100» Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.

Финансы Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей).

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Космос Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта В материалах говорится, что вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками на стартовый комплекс на 31-й площадке "Байконура" планируется на 18 марта, старт - 21 марта в 20.07 мск.

Футбол Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Политика Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.

Общество Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.

Политика Турция приостанавливает авиасообщение с Италией Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция приостанавливает выполнение авиарейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.