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Газета.Ru
Газета.Ru

Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, какими должны быть российские стипендии.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ru11:50
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News.ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

News.ru12:36
Газета.Ru

Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Газета.Ru15:37
Телеканал 360°

Онищенко призвал повысить студенческие стипендии в России

Телеканал 360°13:53
РЕН ТВ

Онищенко рассказал, какими на самом деле должны быть стипендии в РФ

РЕН ТВ13:43
Lenta.ru

Онищенко обозначил размер достойной стипендии

Lenta.ru15:22
Народные новости

Онищенко назвал достойный уровень стипендии для студентов в России

Народные новости12:36
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

URA.Ru11:50

Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ru05:06
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AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти

Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
iXBT.comвчера в 04:24
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«Симфония № 7» Шостаковича прозвучит из античного театра в Болгарии

Оркестр Пловдивской оперы под управлением лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров Диана Чобанова исполнит три части одной из самых важных симфоний композитора, которые Шостакович закончил в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде.
Российская газета06:56