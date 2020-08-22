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Газета.Ru
Газета.Ru

Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, какими должны быть российские стипендии.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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РИА Новости

Онищенко назвал размер достойной стипендии

РИА Новостивчера в 16:20
Lenta.ru

Онищенко обозначил размер достойной стипендии

Lenta.ruвчера в 15:22
Народные новости

Онищенко назвал достойный уровень стипендии для студентов в России

Народные новостивчера в 12:36
Телеканал 360°

Онищенко призвал повысить студенческие стипендии в России

Телеканал 360°вчера в 13:53
РЕН ТВ

Онищенко рассказал, какими на самом деле должны быть стипендии в РФ

РЕН ТВвчера в 13:43
Газета.Ru

Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Газета.Ruвчера в 15:37
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

URA.Ruвчера в 11:50

В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
РБК17:09
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Лавров объяснил введение США санкций против других стран

По словам господина Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанной никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции.
Коммерсантъвчера в 15:35
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Ослабевание сигнала через несколько метров говорит, что они относительно безопасны.В ряде стран разработаны стандарты безопасности для данных устройств и они подлежат строгой сертификации.
Уфимские Заметкивчера в 13:53
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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09