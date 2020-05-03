Коронавирус
РИА НовостиОнищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок. По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов.
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Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Футбол
Дзагоев поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для РПЛ
Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для чемпионата Росиии.
Metaratings 10:11
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Музыка
К 180-летию Чайковского вышел уникальный бокс-сет с записями композитора
1 мая вышел новый цифровой релиз Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского — уникальные записи симфоний П.И. Чайковского.
Культуромания вчера в 14:29
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
Врач выпал из окна райбольницы под Воронежем
В ночь на 2 мая в Новоусмановкой райбольнице произошло ЧП. Александр Шулепов выпал из окна на 2-м этаже медучреждения.
Kursk.com вчера в 10:27
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Авто
Составлен список самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Аэропорт «Рига» закрыли из-за потерявшегося дрона
Воздушное пространство рижского аэропорта закрыто из-за потерявшегося беспилотника, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается.
News.ru 09:51
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
Новое вооружение включает в свой состав «крошечные, оснащенные оружием спутники», небольшой разгонный двигатель, а также перехватчик МиГ-31, который выступает в роли первой ступени все системы.
Военное дело 02:21
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария с развитием коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Политика
Лукашенко решил не отменять белорусский парад Победы
Газета.Ru 09:23
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
Комсомольская правда 09:35
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Эпидемиолог объяснил, когда можно ждать спада заболеваемости в России
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.
RT на русском 08:32
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Здоровье
Лукашенко сравнил смертность от коронавируса и алкоголя в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от алкоголя погибло в пять раз больше людей, чем от коронавируса.
Life.ru 06:12
Происшествия
Силовики не нашли опасных предметов в правительстве
Сигнал злоумышленника о минировании здания правительства Калининградской области, на улице Дмитрия Донского, 1, оказался ложным.
Русский Запад 09:31
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50