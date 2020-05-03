Коронавирус
РИА НовостиОнищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок. По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.Телеканал 360°06:11
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