У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал телеканалу «360» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что раньше видов масок было не так много, а теперь ассортимент большой.

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