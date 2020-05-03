Коронавирус
Lenta.ruОнищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал телеканалу «360» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что раньше видов масок было не так много, а теперь ассортимент большой.
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Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Космос
Астрономы с поразительной точностью предугадали танец пары чёрных дыр
Вести.Ru 30 апреля в 09:27
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Здоровье
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Политика
Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург
РИА Новости 06:02
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Политика
Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Политика
Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и призвал отменить их.
РБК 04:28
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
Новое вооружение включает в свой состав «крошечные, оснащенные оружием спутники», небольшой разгонный двигатель, а также перехватчик МиГ-31, который выступает в роли первой ступени все системы.
Военное дело 02:21
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Происшествия
Минздрав рассказал об умершем челябинском враче с коронавирусом
Уральский меридиан 05:26
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Общество
У главы исполкома «Единой России» Башкирии обнаружили коронавирус
Глава исполкома "ЕР" Рустем Ахмадинуров еще с начала эпидемии организовал волонтерскую помощь, прежде всего материальную, для малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых.
Аургазинский вестник 04:07
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08