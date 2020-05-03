Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.

с чего всё началось

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал телеканалу «360» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что раньше видов масок было не так много, а теперь ассортимент большой.

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