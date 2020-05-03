Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОнищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал телеканалу «360» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что раньше видов масок было не так много, а теперь ассортимент большой.
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с чего всё началось

«Резко уменьшает возможность заражения»: Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.
Телеканал 360°06:11

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Онищенко заявил, что масками надо пользоваться правильно

Московский Комсомолец07:54

Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

Lenta.ru06:46

Онищенко отметил важность правильной утилизации медицинских масок

РИА Новостивчера в 08:31

Онищенко подчеркнул, что масками надо пользоваться правильно

Вести.Ruвчера в 09:33

Онищенко рассказал о важности правильной утилизации медицинских масок

News.ruвчера в 09:00

Онищенко рассказал о важности правильной утилизации масок

Парламентская газетавчера в 08:47

«Резко уменьшает возможность заражения»: Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок

Телеканал 360°06:11
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
493
Общество

Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
1,7K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,5K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
1,3K
Общество

В Ленобласти у пациентов психиатрической больницы выявили коронавирус

РИА Новости 08:27
7
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
502
Политика

Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
4,2K
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Общество

Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
197
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
77
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
1,2K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
438
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
416
Общество

Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
839
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
270
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,4K
Здоровье

Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса

Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:32
4
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
1K
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
239
Армия и оружие

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
20
Политика

Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.
RT на русском 07:53
1
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
1,2K
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
826
Здоровье

Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса

В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
3
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
56
Происшествия

В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего

Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
35
Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
1
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
680
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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