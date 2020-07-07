Коронавирус
ИзвестияОнищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для жителей России. Об этом сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы, академик Российской академии наук (РАН), бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко во вторник, 7 июля.
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Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Интерфакс02:16
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Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но «вводить блокировку повторно нельзя»
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