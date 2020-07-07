Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для жителей России. Об этом сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы, академик Российской академии наук (РАН), бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко во вторник, 7 июля.

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

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