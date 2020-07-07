Коронавирус
ИзвестияОнищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для жителей России. Об этом сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы, академик Российской академии наук (РАН), бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко во вторник, 7 июля.
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с чего всё началось
Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Интерфакс02:16
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Вирусолог прокомментировал слова Онищенко о сроках возвращения коронавируса в Россию
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