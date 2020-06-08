Общество

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Длительное использование антисептиков может привести к аллергии. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил порталу «URA.RU» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Помимо аллергии антибактериальные средства могут нарушить нормофлору рук, отметил он.
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Геннадий Онищенко
У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках.
— Геннадий Онищенко, российский политикТелеканал 360° вчера в 22:52
с чего всё началось

Онищенко рассказал об опасности антисептиков для рук. «Мало купить, нужно изучить инструкцию»

Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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