Общество
ИзвестияОнищенко рассказал о вреде антисептиков
Длительное использование антисептиков может привести к аллергии. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил порталу «URA.RU» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Помимо аллергии антибактериальные средства могут нарушить нормофлору рук, отметил он.
Читать в источнике
Оценить35
У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках.
— Геннадий Онищенко, российский политикТелеканал 360° вчера в 22:52
с чего всё началось
Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.URA.Ruвчера в 03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
RT на русском вчера в 16:43
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Здоровье
Врачи дали рекомендации по ведению здорового образа жизни летом
Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс вчера в 05:10
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Экономика
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Гаджеты
Коронавирус сильно ударил по Oppo, Realme, OnePlus и Vivo
По словам президента Всеиндийской ассоциации мобильных ритейлеров, другие производители столкнулись с аналогичной ситуацией, то есть пандемия коронавируса очень сильно отразилась на индустрии.
iXBT.com 00:57
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ вчера в 02:55
Общество
За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом
"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:12
Общество
В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом
В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников.
Life.ru 01:02
Авто
В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг
Дизайнеры тюнинг-ателье Versus представили свой пакет доработок для кроссовера, который придает внешнему облику модели большей выразительности и агрессивности.
Новые автомобили 01:49
Фигурное катание
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально
Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Чемпионат вчера в 15:05
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Энергетика
Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Технологии
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
ТК Звезда вчера в 03:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к ван де Беку
«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку этим летом, сообщает авторитетное издание The Times.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Общество
В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29