Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.

с чего всё началось

Бывший главный санитарный врач РФ напомнил о разных видах защитных масок. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что у каждого вида защитной медицинской маски существует свой предел возможностей.

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