Коронавирус
Piter.tvОнищенко сообщил о пределах возможностей медицинских масок
Бывший главный санитарный врач РФ напомнил о разных видах защитных масок. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что у каждого вида защитной медицинской маски существует свой предел возможностей.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.Телеканал 360°06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
За период самоизоляции в России выросло потребление алкоголя
В России во время периода самоизоляции увеличилось потребление алкоголя примерно на 3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 13:18
Наука
Тунгусский метеорит не падал на Землю, заявили ученые
ИА Красная Весна 01 мая в 09:22
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об опасности самолечения при коронавирусе
Граждане России, занимающиеся самолечением, в основном формируют пул крайне тяжёлых пациентов, которым нужна интенсивная терапия, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:57
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко сделала «хулиганские» фото с подушкой
Московский Комсомолец 11:41
Общество
Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
Известия 12:23
Политика
Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:09
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес
Жигунов грубо ответил на развод из-за любовницы, похожей на Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов агрессивно отреагировал на вопросы о своей новой возлюбленной и разделе имущества с женой.
Народные новости 06:38
Музыка
К 180-летию Чайковского вышел уникальный бокс-сет с записями композитора
1 мая вышел новый цифровой релиз Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского — уникальные записи симфоний П.И. Чайковского.
Культуромания вчера в 14:29
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в церемонии к 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:19
Общество
В Минздраве сказали о способности коронавируса поражать любые органы
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.
Аргументы и Факты 12:23
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Политика
Онищенко уточнил, какие у него вопросы к американцам
По мнению парламентария, лучше всего было бы, если бы изучением этого вопроса занялась специально созданная экспертная группа с участием международных специалистов.
Вести.Ru 12:05
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Здоровье
В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом
За сутки, по сообщению оперштаба, в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Двина Сегодня 06:10
Здоровье
Тяжелобольного коронавирусом пожилого жителя Омска вылечили
В Омске от коронавируса вылечили 62-летнего местного жителя, который долгое время находился в тяжёлом состоянии.
Пишет Омск 10:03
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Общество
В Минобороны заявили о росте числа заразившихся коронавирусом военных
Как добавили в пресс-службе, среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений выявлено 1174 случаев заражения коронавирусом.
Rambler News Service 01 мая в 14:03
Армия и оружие
США поддержали удары Израиля по объектам Ирана в Сирии
США поддерживают израильские удары по военным объектам Ирана в Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 2 мая газете «Аш-Шарк аль-Авсат».
ИА Красная Весна 06:15