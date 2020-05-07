Коронавирус
РБКОнищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. По словам Онищенко, даже в условиях карантина люди должны работать, чтобы экономические процессы не останавливались.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.Национальная служба новостейвчера в 12:06
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Онищенко: Коронавирус «выдыхается», надо заниматься экономикой
Национальная служба новостейвчера в 12:06
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Общество
В Красноярском крае введут масочный режим
Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение регионального управления Росприроднадзора по региону о введении масочного режима.
BFM.ru 01:20
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Здоровье
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
Экономика
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Мэрия: 9 мая облака над Москвой разгонят не для прогулок горожан
В мэрии Москвы заявили о том, что облака над российской столицы в день празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне разгонят для обеспечения безопасности полетов авиации, но не для прогулок жителей и гостей города.
Московский Комсомолец 00:49
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Сергей Кравцов, Министр Просвещения России заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в России могут отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса.
Обзор газет 05 мая в 08:41
Здоровье
Крупная партия защитных костюмов для медиков поступила в Приамурье
Глава государства поручил подготовить в регионах необходимое количество коек, техники, защитных средств и медикаментов для оказания помощи людям в условиях распространения коронавируса.
Интерфакс - Россия вчера в 23:57
Авто
Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
По словам собеседника издания, за сервис отвечает созданное в марте этого года подразделение «Соллерс Транспортные Решения», которое в дальнейшем сосредоточится на развитии услуг аренды и подписки на автомобили группы Sollers в России.
Автоновости дня вчера в 23:06
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском
В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.
Дождь 01:06
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Футбол
Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович говорил, что ненавидит четырех игроков. Один из них Кавани»
Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани вспомнил о своем разговоре со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, когда тот выступал за американский клуб.
Sport24.ru вчера в 16:07
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Lenta.ru вчера в 17:12
Здоровье
В Сибири на 100 тысяч населения выявляют 20,5 случая COVID-19
В среднем по округу на 100 тысяч населения выявляют 20,5 случая COVID-19, по России – 105,9.
Алтайская правда вчера в 09:49
Кино
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru.
Lenta.ru 05 мая в 22:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Политика
Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян
Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны останутся закрытыми еще год, но правительство считает возможным начать постепенно открывать их уже этим летом.
РБК 01:08
Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03