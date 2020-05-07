Коронавирус
РБКОнищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. По словам Онищенко, даже в условиях карантина люди должны работать, чтобы экономические процессы не останавливались.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.Национальная служба новостейвчера в 12:06
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Онищенко: Коронавирус «выдыхается», надо заниматься экономикой
Национальная служба новостейвчера в 12:06
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Фигурное катание
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Газета.Ru вчера в 21:11
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Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
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Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
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Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку
По данным РИА Новости, в среду на заседании городского парламента будет рассмотрен вопрос отставки Панова из-за его перехода на другую работу.
ПолитРоссия 05 мая в 10:15
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Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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RuNews24.ru вчера в 10:08
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Режиссер «Отряда самоубийц» подтвердил фан-теорию о Джокере
Popcornnews.ru вчера в 02:00
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
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RT на русском вчера в 10:14
Экономика
Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта
Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
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Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
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Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
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В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России
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RT на русском вчера в 14:21
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15