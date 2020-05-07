Коронавирус
РБКОнищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. По словам Онищенко, даже в условиях карантина люди должны работать, чтобы экономические процессы не останавливались.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.Национальная служба новостейвчера в 12:06
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Онищенко: Коронавирус «выдыхается», надо заниматься экономикой
Национальная служба новостейвчера в 12:06
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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