Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.

с чего всё началось

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. По словам Онищенко, даже в условиях карантина люди должны работать, чтобы экономические процессы не останавливались.

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