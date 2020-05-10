Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Онищенко предостерег от избыточного оптимизма по поводу коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06.
Национальная служба новостей08:05

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Онищенко рассказал о «хорошем признаке» в ситуации с COVID-19 в России

RT на русском20:49

Онищенко назвал хорошим признаком снижение распространения коронавируса

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URA.Ru19:27

Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

РИА Новости18:38

Онищенко предостерег от избыточного оптимизма по поводу коронавируса

Национальная служба новостей08:05
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В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
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От инфарктов в Италии умирают чаще, чем от осложнений Covid-19 — кардиологи

Рим, 9 мая 2020, 16:58 — REGNUM От инфарктов в Италии умирают больше, чем от осложнений, связанных с коронавирусом, заявил в субботу, 9 мая, глава итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи, передает Sky.
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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ с Днем Победы и успешным завершением учебы.
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Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
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Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
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Российский миллиардер предложил губернатору закрыть Оленегорск

Крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов предложил главе региона Андрею Чибису закрыть Оленегорск, где находится предприятие компании - комбинат "Олкон".
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Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Пожарные борются с возгоранием сухой травы в Анивском районе

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Воздушный парад прошел в Москве

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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Авто

Представили обновлённый Nissan Kicks

Компания Nissan официально представила обновленную модификацию кроссовера Nissan Kicks.
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Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

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Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
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В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных машин

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Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
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Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
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Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
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Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

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Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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