Коронавирус
РИА НовостиОнищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06.Национальная служба новостей08:05
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Онищенко предостерег от избыточного оптимизма по поводу коронавируса
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