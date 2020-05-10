Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06.

с чего всё началось

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

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