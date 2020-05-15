Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение граждан выплатами на покупку медицинских масок и перчаток.

Онищенко высказался против федеральных пособий на маски и перчатки

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