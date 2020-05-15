Коронавирус

Life.ruLife.ruОнищенко высказался против федеральных пособий на маски и перчатки

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение граждан выплатами на покупку медицинских масок и перчаток.
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Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
URA.Ru02:39

Подробнее о событии

Онищенко высказался против федеральных пособий на маски и перчатки

Life.ru10:31

Онищенко раскритиковал идею пособий на покупку перчаток и масок

Южный Федеральный05:44

Онищенко выступил против федеральных пособий гражданам на покупку масок и перчаток

Общественное телевидение России03:22

«Деньги до семей дойдут только к окончанию пандемии»: Онищенко отказал в пособии на маски

Царьград04:09

Онищенко предложил регионам позаботиться о пособиях на маски и перчатки

Телеканал 360°03:42

Онищенко не поддержал идею с федеральными пособиями на маски и перчатки

Городовой04:52

Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

URA.Ru02:39
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Sports.ru вчера в 07:42
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Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
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Общество

В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
Известия 00:08
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Культура

На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт

Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
Российская газета 05:00
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
5
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела о крушении Boeing MH17 Леонида Харченко, сообщает Русская служба BBC.
Деловое.ТВ вчера в 10:02
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Политика

Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет

Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
МордовМедиа 07:05
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Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
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Общество

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
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Общество

Джефф Безос может стать первым триллионером в мире

Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
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Общество

Попова назвала условие нормализации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом нового типа в России станет нормальной, когда за сутки не будут выявлять ни одного заражённого, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Парламентская газета 10:57
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Политика

В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.
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Общество

Куйвашев назвал дату подписания указа об открытии торговых центров

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил о том, что Свердловская область выполнила все требования Роспотребнадзора и готова выходить из самоизоляции.
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
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Общество

«Ведомости»: Ростех хочет поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет.
ТАСС 08:04
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Здоровье

Коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови

Заслуженный врач России и член Совфеда Владимир Круглый в эфире телеканала «Звезда» рассказал об исследовании эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, проведенном на выборке 3 000 пациентов, перенесших ковид.
Собеседник вчера в 11:32
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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Фигурное катание

Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
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Футбол

Гендиректор «Зенита» сообщил, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи»

В нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Кокорин провёл четыре матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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