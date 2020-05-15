Коронавирус
Life.ruОнищенко высказался против федеральных пособий на маски и перчатки
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение граждан выплатами на покупку медицинских масок и перчаток.
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Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.URA.Ru02:39
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Онищенко высказался против введения выплат на покупку средств индивидуальной защиты
Народные новости13:01
Онищенко выступил против федеральных пособий гражданам на покупку масок и перчаток
Общественное телевидение России03:22
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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