Коронавирус

URA.RuURA.RuОнищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко не поддержал идею с федеральными пособиями на маски и перчатки

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«Деньги до семей дойдут только к окончанию пандемии»: Онищенко отказал в пособии на маски

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Онищенко выступил против федеральных пособий гражданам на покупку масок и перчаток

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Телеканал 360°03:42

Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

URA.Ru02:39
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«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
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Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
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Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
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Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
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Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
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Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
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Происшествия

Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова»

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URA.Ru вчера в 23:06
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Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
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ДНР: ВСУ за сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня.ру 03:14
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На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
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Политика

Кабмин подготовил решения для реализации новых мер поддержки

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Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
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Профессор МГУ увольняется после публикаций о домогательствах

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Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса.
Телеканал 360° вчера в 21:39
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Наука

Проливные дожди в Великобритании вызывали ядерные испытания СССР и США

Сильные проливные дожди, которые приходили в Великобританию в середине 20 столетия, могли быть вызваны ядерными испытаниями США и СССР.
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Общество

Мишустин призвал мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику, о чем поручил доложить в понедельник.
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Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе

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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

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Газета.Ru 03:52
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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