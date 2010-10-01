Коронавирус
URA.RuОнищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки
Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко выступил против федеральных пособий гражданам на покупку масок и перчаток
Общественное телевидение России03:22
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Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
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Коммерсантъ 00:23
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Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
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Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Кабмин подготовил решения для реализации новых мер поддержки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг на заседании кабмина был подготовлен ряд решений, которые позволят выполнить поручения президента о новых мерах поддержки.
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Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
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Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
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Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
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Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса.
Телеканал 360° вчера в 21:39
Наука
Проливные дожди в Великобритании вызывали ядерные испытания СССР и США
Сильные проливные дожди, которые приходили в Великобританию в середине 20 столетия, могли быть вызваны ядерными испытаниями США и СССР.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику, о чем поручил доложить в понедельник.
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Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
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Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
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Муниципальные бюджеты предложили пополнять за счет штрафов
Ранее схема была следующая: на муниципальном уровне формируются отчеты по полученным доходам, затем они передаются на областной уровень, там специалисты готовят свои отчеты и направляют их в федеральный Минфин.
Версия-Саратов 03:55