Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Ранее представители Национального родительского комитета направили обращение в правительство РФ с предложением ввести для россиян специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

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