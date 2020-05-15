Коронавирус
URA.RuОнищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки
Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко выступил против федеральных пособий гражданам на покупку масок и перчаток
Общественное телевидение России03:22
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Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 13 мая в 03:56
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Авто
Премиальный китайский минивэн приедет в Россию летом
Минивэн GAC GN8 доберется до российского рынка летом, скорее всего в июне.
Российская газета вчера в 05:00
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
Число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 262 тыс
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 598 и достигло 262 843.
Радио 1 04:02
Общество
В России еще 10 598 человек заразились коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили ещё 10 598 случаев заражения коронавирусом нового типа (42,5% без клинических проявлений болезни), 4 696 человек поправились, 113 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
ИжевскИнфо.РУ 03:45
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства, сообщили в пятницу, 15 мая, в Следственном Управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Известия 03:51
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1
В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело 04:00
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
В Свердловской области ещё 104 человека заразились коронавирусом
За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:38
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:57
Общество
В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.
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Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
В России остановился рост числа заражений коронавирусом
В России удалось остановить рост числа заражений коронавируса нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Sputnik Таджикистан вчера в 11:27
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Авто
Tesla обрушит цены на электрокары
Стоимость на автомобили Tesla может снизиться до уровня расценок на машины с двигателями внутреннего сгорания.
Новые автомобили 03:20
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
В отеле Киева обнаружили почти 50 рожденных для иностранцев младенцев
Офис генерального прокурора Украины изучают ситуацию с содержании в отеле «Венеция» в Киеве 46 младенцев, которые были рождены украинками для иностранных граждан и которые застряли в стране из-за карантина.
Московский Комсомолец 01:20
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
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Технологии
Мошенники при помощи приложения стали красть деньги с карт россиян
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова рассказала, что обычно мошенники звонят клиентам банков и представляются сотрудниками финансовых организаций.
Телеканал 360° 01:47