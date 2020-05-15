Коронавирус

URA.RuURA.RuОнищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

Российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко предложил регионам позаботиться о пособиях на маски и перчатки

Телеканал 360°03:42

Онищенко выступил против федеральных пособий гражданам на покупку масок и перчаток

Общественное телевидение России03:22

Депутат Госдумы оценил идею введения пособий на маски и перчатки

Российская газета03:19

В Госдуме не поддержали идею ввести пособие на покупку масок и перчаток

Москва 2402:49

Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки

URA.Ru02:39
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Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 13 мая в 03:56
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
1,4K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Авто

Премиальный китайский минивэн приедет в Россию летом

Минивэн GAC GN8 доберется до российского рынка летом, скорее всего в июне.
Российская газета вчера в 05:00
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Политика

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Общество

Число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 262 тыс

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 598 и достигло 262 843.
Радио 1 04:02
Общество

В России еще 10 598 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили ещё 10 598 случаев заражения коронавирусом нового типа (42,5% без клинических проявлений болезни), 4 696 человек поправились, 113 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
ИжевскИнфо.РУ 03:45
Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
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Происшествия

Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства, сообщили в пятницу, 15 мая, в Следственном Управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Известия 03:51
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Армия и оружие

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1

В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело 04:00
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Общество

В Свердловской области ещё 104 человека заразились коронавирусом

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:38
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Общество

Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Общество

На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики

Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Общество

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:57
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Общество

В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Общество

В России остановился рост числа заражений коронавирусом

В России удалось остановить рост числа заражений коронавируса нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
Sputnik Таджикистан вчера в 11:27
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Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
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Авто

Tesla обрушит цены на электрокары

Стоимость на автомобили Tesla может снизиться до уровня расценок на машины с двигателями внутреннего сгорания.
Новые автомобили 03:20
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

В отеле Киева обнаружили почти 50 рожденных для иностранцев младенцев

Офис генерального прокурора Украины изучают ситуацию с содержании в отеле «Венеция» в Киеве 46 младенцев, которые были рождены украинками для иностранных граждан и которые застряли в стране из-за карантина.
Московский Комсомолец 01:20
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Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
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Технологии

Мошенники при помощи приложения стали красть деньги с карт россиян

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова рассказала, что обычно мошенники звонят клиентам банков и представляются сотрудниками финансовых организаций.
Телеканал 360° 01:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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