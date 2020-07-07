Коронавирус
REGNUMОнищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии
Заболевание COVID-19, вероятно, вернётся в холодный период, к этому «надо готовиться». Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
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с чего всё началось
Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Интерфакс02:16
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Онищенко рассказал, когда вернется коронавирус и почему не надо вводить карантин
Московский Комсомолец02:47
Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но «вводить блокировку повторно нельзя»
Комсомольская правда03:17
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Президента РФ не вводили в курс дела. В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
Piter.tv 05:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол
«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон
«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 04:53
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
Происшествия
Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали
Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
Киберспорт
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Общество
Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году
Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Финансы
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Общество
Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия
Уральский меридиан 00:28
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Армия и оружие
Россия проведет девять испытательных пусков ракеты-носителя «Ангара»
Россия проведет шесть испытательных пусков тяжелой версии отечественной ракеты-носителя "Ангара-А5", а также еще три пуска легкой модификации "Ангара-1.2", рассказал главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин.
Народные новости 04 июля в 09:05
Происшествия
В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище
Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.
JustMedia 05:49
Здоровье
Число смертей от коронавируса в Кирове достигло 43
Общее число случаев заболевания коронавирусом в области выросло до 3572.
SM News 05:10
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22