Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Заболевание COVID-19, вероятно, вернётся в холодный период, к этому «надо готовиться». Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

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