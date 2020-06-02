Коронавирус
Lenta.ruОнищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну.
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Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения.
— Геннадий Онищенко, российский политикLenta.ru 18:56
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В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
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"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
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32CARS.ru 31 мая в 03:44
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
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Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Экономика
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