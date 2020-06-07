Коронавирус
РБКОнищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.Национальная служба новостейвчера в 10:13
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«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России
Национальная служба новостейвчера в 10:13
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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Коммерсантъ вчера в 23:37
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Спортзалы и библиотеки откроют в Калининградской области
Ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, снимают в Калининградской области с воскресенья, 7 июня.
Вечерняя Москва вчера в 14:38
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Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
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Анонс смартфона OnePlus Z ожидается во второй половине июля
Утверждается, что официальная презентация намечена на вторую неделю июля, то есть на 6–12 число следующего месяца.
3DNews вчера в 23:07
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Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
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В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто
Российская газета вчера в 23:17
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Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей
Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
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Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru вчера в 05:33
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Посольство РФ ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока
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ПолитРоссия вчера в 00:04
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В работе Telegram произошел сбой
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Коммерсантъ вчера в 16:43
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В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
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Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Военное дело вчера в 07:24
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Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
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News.ru 05 июня в 20:34