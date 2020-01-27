Новый коронавирус 2019-nCoV лечится с помощью примерно 30 существующих медицинских препаратов. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора и первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

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