Здоровье
РБКОнищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
Новый коронавирус 2019-nCoV лечится с помощью примерно 30 существующих медицинских препаратов. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора и первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.
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Геннадий Онищенко: Китайские врачи нашли 30 лекарств, которые эффективны при лечении коронавируса
Комсомольская правда05:40
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