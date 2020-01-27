Здоровье

РБКРБКОнищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

Новый коронавирус 2019-nCoV лечится с помощью примерно 30 существующих медицинских препаратов. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора и первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.
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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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