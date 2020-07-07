Коронавирус
Газета.RuОнищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
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с чего всё началось
Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Интерфакс02:16
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Онищенко рассказал, когда вернется коронавирус и почему не надо вводить карантин
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Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но «вводить блокировку повторно нельзя»
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