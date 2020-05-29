Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

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