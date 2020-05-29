Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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с чего всё началось

Подъезды — самое «недооценённое» место по опасности подхватить вирус

Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.
Парламентская газетавчера в 17:00

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Онищенко предостерег от заражения COVID-19 в подъездах

Газета.Ru06:46

Онищенко назвал подъезды самым «забытым» местом с точки зрения опасности COVID-19

Интерфакс05:37

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

РИА Новости01:52

Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

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Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартиры

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Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Известия02:37

Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде

ТАСС04:33
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
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Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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