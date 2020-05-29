Коронавирус
РИА НовостиОнищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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с чего всё началось
Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.Парламентская газетавчера в 17:00
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Авто
Правление Volkswagen одобрило альянс с Ford
Немецкий автопроизводитель заявил, что в ближайшее время будет подписано сразу несколько контрактов в разных сферах Ford и Volkswagen договорились о создании глобального производственного альянса еще в январе 2019 года.
MotorPage.Ru 07:37
Футбол
Холанд пропустит матч с «Падерборном», Дахуд выбыл до конца сезона
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о травмированных игроках клуба.
Soccer.ru 07:50
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи
Боец ММА Джон Джонс раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который заявил о том, что спортсмен запрашивает непомерно высокие гонорары за переход в тяжёлый вес.
Metaratings 06:52
Наука
Как изучение редких болезней помогает искать вакцину от COVID
Ученые из Университета Манчестера идентифицировали части штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые активируют иммунный ответ.
Ридус вчера в 09:54
Футбол
Аршавин поделился воспоминаниями об игре за «Арсенал»
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал об этапе карьеры в составе лондонского "Арсенала".
Piter.tv 07:46
Авто
Acura TLX станет самым спортивным седаном бренда
История Роберт Есенов, Давид Шенгелия Седаном TLX компания Acura заменила сразу два автомобиля — TSX и TL.
Драйв 05:43
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Порошенко не явился на допросы в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
ТАСС 04:28
Политика
Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии
Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект, который предполагает введение в стране нового вида военной службы для резервистов.
ИА Новороссия 05:33
Авто
Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»
Тарантас Ньюс 02:36
Авто
Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае
В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Происшествия
Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции
Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.
REGNUM 05:24
Футбол
Названа дата возобновления Кубка Англии по футболу
Расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии сезона-2019 / 20: "Лестер" – "Челси" "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" Ранее Английская Премьер-лига официально объявила о возобновлении сезона, начиная с 17 июня.
Metaratings 05:58
Здоровье
На Кубани 68% заболевших коронавирусом выздоровели
За сутки выздоровели 128 человек, всего — 2521 человек это более 68% от всех инфицированных.
Kursk.com 04:43
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Концерн Volkswagen показал новый кроссовер-купе Volkswagen Nivus, разработанный бразильским подразделением бренда.
Новые автомобили 00:14
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Здоровье
Лечение коронавируса на дому обходится в 26656 рублей
Для сравнения, лечение ОРВИ у взрослого человека обходится в 7900 рублей, у детей — в 11295 рублей.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:43
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Хоккей
Завершился второй этап подготовки строительства «Арены Омск»
Завершился второй этап подготовки строительства «Арены Омск» — процедура выбора генерального подрядчика, сообщает официальный сайт «Авангарда».
Спорт-Экспресс 08:14
Общество
Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге
Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.
Rambler News Service 07:12
Наука
Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов
Физики из Японии создали новую периодическую таблицу элементов, основанную на поведении протонов в ядре атома.
Planet Today вчера в 07:53
Энергетика
Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения
Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.
Новостной фронт 08:13
Фигурное катание
«Женщины в конечном итоге слабы»: Заслуженный тренер России объяснил спад в карьере Евгении Медведевой
Спорт день за днем 06:53
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Происшествия
Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету
Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
Футбол
Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
Хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение, из-за которого пропустит по меньшей мере месяц.
Нева Спорт 08:13
Общество
В Брянской области продлили режим повышенной готовности
Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области.
REGNUM 08:07