Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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с чего всё началось

Подъезды — самое «недооценённое» место по опасности подхватить вирус

Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.
Парламентская газетавчера в 17:00

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Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартиры

Парламентская газета02:43

Онищенко назвал «забытое место» в борьбе с коронавирусом

РБК05:17

Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде

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Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

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Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

Газета.Ru09:11

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Известия02:37

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

РИА Новости01:52
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Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
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Экономика

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Общество

Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей

Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 08:47
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ведомости 10:46
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия вчера в 09:39
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Политика

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
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Кино

Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»

Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Общество

Петербургские власти анонсировали смягчение коронавирусных ограничений

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о смягчении с 1 по 14 июня режима принятых ранее ограничений.
МР7.ру вчера в 11:37
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Футбол

Понтус Вернблум откровенно рассказал о России и ЦСКА

Спорт день за днем 10:19
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Общество

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

РИА Новости вчера в 09:50
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Общество

В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru вчера в 23:06
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Кино

Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»

Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости вчера в 02:35
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Общество

Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса

За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа.
Pravda.Ru 10:59
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Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
2,2K
Наука

Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий

Evo-rus.com 27 мая в 12:33
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Происшествия

В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

ТАСС вчера в 18:21
Здоровье

Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который касается утверждения норм времени на посещение одного врача специалиста.
Известия 10:09
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
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Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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