Коронавирус

ИзвестияИзвестияОнищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Подъезды — самое «недооценённое» место по опасности подхватить вирус

Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартиры

Парламентская газета02:43

Онищенко назвал «забытое место» в борьбе с коронавирусом

РБК05:17

Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде

ТАСС04:33

Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

RT на русском03:34

Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

Газета.Ru09:11

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Известия02:37

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

РИА Новости01:52
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево

Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Музыка

Группа «Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип

Петербургский дневник 06:59
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Общество

Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС.
78.ru 27 мая в 10:40
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Политика

Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора

Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
7
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Хоккей

Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину

Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде.
Pravda.Ru 09:24
Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Общество

Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

Интерфакс 09:42
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Общество

В России предлагают создать специальное приложение для мигрантов

В МВД собираются создать приложение, которое будет обязательно к установке для всех приезжающих работать в Россию.
Плюс один +1 05:15
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Происшествия

Власти Миннеаполиса ввели Нацгвардию США для подавления беспорядков

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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Общество

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

DP.RU 08:52
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Энергетика

В США прибыла «армада» с саудовской нефтью

Ситуация, как отмечает директор консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen), связана с тем, что в страну прибыла «армада» судов из королевства.
Lenta.ru 06:43
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
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Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
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Общество

Более 30 санаториев могут открыться в Сочи с 1 июня

После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня - 13, с 1 июля - 18.
ТАСС 06:54
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Экономика

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Отказ россияне от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
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Путешествия

В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
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Общество

Кадыров отреагировал на слухи о своем самолете

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Космос

В США погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon

В США компания SpaceX отложила запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на 30 мая.
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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Часть участников парада Победы заменят

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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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