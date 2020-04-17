Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.

с чего всё началось

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 3,9K

Общество Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства. 3

Общество В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек. 445

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 113

Здоровье Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса. Она сделала это во время прямого эфира в своём Instagram. 21

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,2K

Общество Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 565

Хоккей Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист» В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.

Политика Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона. 10

Космос NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.

Общество В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля. 314

Фигурное катание Загитова опубликовала фотографию с сессии для Cosmopolitan Российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийчской чемпионкой Пхенчхана-2018, выложила в "сториз" своего Instagram фотографию со съемок для журнала Cosmopolitan.

Общество В калужских школах отменили ВПР Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 20