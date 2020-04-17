Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comОнколог назвал опасную реакцию иммунитета на коронавирус

Российский онколог назвал опасную реакцию иммунитета на коронавирус.
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с чего всё началось

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ruвчера в 18:09

Подробнее о событии

Российский врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 21:45

Онколог заявил, что опасность коронавируса кроется в реакции иммунитета

Московский Комсомолец01:53

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на COVID-19

ТК Звездавчера в 22:48

Названа опасная реакция иммунитета на коронавирус

Известиявчера в 21:53

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

URA.Ru03:25

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

РЕН ТВвчера в 19:26

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Lenta.ruвчера в 18:09
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Общество

В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
REGNUM 04:34
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,2K
Армия и оружие

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

Инфорос 15 апреля в 16:03
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Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
3,9K
Общество

Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства.
Алтапресс 03:09
3
Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

В Краснодаре акушерку одного из местных роддомов Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках.
Взгляд.ру 02:17
19
Общество

В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки

В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
445
Армия и оружие

В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

Известия 03:35
8
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
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Здоровье

Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса. Она сделала это во время прямого эфира в своём Instagram.
Piter.tv 04:34
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,2K
Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат 15 апреля в 07:13
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Политика

Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
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Космос

NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31
Биатлон

Польховский заявил, что встретится с Тихоновым в суде

Думаю, мы с ним когда-нибудь встретимся в суде.
Metaratings 04:23
Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
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Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
2,8K
Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
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Фигурное катание

Загитова опубликовала фотографию с сессии для Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийчской чемпионкой Пхенчхана-2018, выложила в "сториз" своего Instagram фотографию со съемок для журнала Cosmopolitan.
ProstoProSport вчера в 04:26
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
421
Общество

В калужских школах отменили ВПР

Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.
Калужский перекресток вчера в 08:42
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
962
Общество

В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
40
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
70
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
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