Коронавирус
Московский КомсомолецОнколог назвал опасную реакцию иммунитета на коронавирус
В ряде случаев иммунная система остро реагирует на проникновение коронавирусной инфекции в организм. Об этом рассказал хирург-онколог Андрей Атрощенко.
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с чего всё началось
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.Lenta.ruвчера в 18:09
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Российский врач заявил, что опасность коронавируса кроется в реакции иммунитета
Московский Комсомолец01:53
Российский врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Комсомольская правдавчера в 21:45
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
Общество
В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло до 87
В Саратовской области было обнаружено еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, теперь в общей сложности их 87.
Четвертая Власть 01:44
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал сахар самым вредным продуктом в мире.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Происшествия
В Калининграде выписали ещё двоих человек, переболевших коронавирусом
В Калининграде выписали ещё двоих человек, переболевших коронавирусом.
Клопс 03:10
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Здоровье
О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева
В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу.
Live24 03:06
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь вчера в 03:35
Здоровье
В Ухане пересчитали заболевших и умерших от коронавируса
По данным на 16 апреля, за все время с момента начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли.
РБК 03:16
Общество
Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус
Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Общество
В Тульской области могут ввести электронные пропуска
Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости вчера в 13:50
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Здоровье
В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск 15 апреля в 03:08
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента вчера в 12:23
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Музыка
На концерте «Евровидения» выступит Little Big
Live24 вчера в 09:56
Общество
Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу
В результате успешной борьбы с коронавирусной инфекцией все крупные предприятия КНР полностью восстановили свою работу.
Телеканал Санкт-Петербург 00:35
Наука
Полет глайдера
Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 вчера в 15:27
Общество
В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
Гаджеты
Xiaomi готовит ТВ-брелок и ряд других новинок для европейского рынка
На июнь намечен анонс «умного» вентилятора Mi Smart Standing Fan 1C, камеры видеонаблюдения Mi Home Security Camera 1080p с магнитным креплением, смарт-лампы Mi LED Smart Bulb White, центра управления «умным» домом Mi Smart Home Hub, а также монитора температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2.
3DNews 01:24