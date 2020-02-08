Здоровье
РИА НовостиОнколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде», что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.ТК Звезда09:13
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