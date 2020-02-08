Общество
РИА НовостиОнколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде», что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.ТК Звезда09:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх
Сборная России по хоккею во втором матче шведского этапа Евротура уступила хозяевам турнира - 2:5.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Экономика
Коронавирус может нанести вред экономике Китая в опасный момент
ТОРС наиболее сильно ударил по экономике Китая во втором и третьем кварталах 2003 года; Последствия этой эпидемии привели к снижению номинального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на два процентных пункта, причем рост замедлился с 13,4% во втором квартале до 11,5% в третьем квартале.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Происшествия
Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек
По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
Здоровье
Назван главный симптом заражения коронавирусом
Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
Здоровье
В Екатеринбурге организуют специальную зону для прилетевших из Китая
В санатории «Бодрость» в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге организована зона обсервации для граждан России, КНР и других стран, прибывших из Китая.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
Саакашвили объявил о создании политического штаба в Грузии
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал создание в Грузии собственного политического штаба, который "объединит оппозицию".
Общество
Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах
Медбрата Сергея Вольфа из Кирова проверили на детекторе лжи после появления информации о якобы его причастности к убийству ветеранов, все обвинения были опровергнуты.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
Политика
Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся
Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Культура
Почему финал сериала «Новый папа» стал вызовом для Церкви
Вышел заключительный эпизод сериала «Новый папа» режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях.
Общество
Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру
Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Политика
Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти
Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Спорт
Конькобежец Павел Кулижников победил на этапе Кубка мира
Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Здоровье
В ВОЗ рассказали о ситуации со средствами защиты от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с использованием средств индивидуальной защиты от нового типа коронавируса 2019-nCoV.