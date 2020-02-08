Общество

РИА НовостиРИА НовостиОнколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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с чего всё началось

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

Врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде», что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

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Назван провоцирующий развитие рака продукт

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РЕН ТВ14:48
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Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

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Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх

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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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ТАСС 19:40
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В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

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Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
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В Екатеринбурге организуют специальную зону для прилетевших из Китая

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Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
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Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
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Почему финал сериала «Новый папа» стал вызовом для Церкви

Вышел заключительный эпизод сериала «Новый папа» режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях.
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Общество

Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
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Конькобежец Павел Кулижников победил на этапе Кубка мира

Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
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В ВОЗ рассказали о ситуации со средствами защиты от коронавируса

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