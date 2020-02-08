Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиОнколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

Врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде», что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.
ТК Звезда09:13

Подробнее о событии

Онколог назвал основной продукт, вызывающий рак

Московский Комсомолец10:45

Онколог рассказал, какой продукт способствует развитию рака

РЕН ТВ14:48

Назван продукт, способствующий развитию онкологических заболеваний

REGNUM13:40

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

РИА Новости12:40

Назван провоцирующий развитие рака продукт

Lenta.ru14:48

Россиянам назвали продукт, который точно приводит к развитию рака

Телеканал 360°10:43

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

ТК Звезда09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Происшествия

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Lenta.ru 12:24
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Политика

В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.
РИА Новости 13:13
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Армия и оружие

Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Вести.Ru 05 февраля в 09:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ 14:32
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК 13:50
Происшествия

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия

Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке

Напомним, экс-министра задержали по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:34
Космос

SpaceX хочет сдавать свои ракеты в аренду от $1 млн

Портал Поиск 06 февраля в 08:01
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM вчера в 05:04
Происшествия

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован

В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
REGNUM 14:46
Политика

Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
Вести.Ru 12:39
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

Вечерняя Москва 12:44
Происшествия

Ингуш зарезал «опозорившую» семью 33-летнюю сестру

Газета.Ru 15:23
Хоккей

Путин и Лукашенко вышли на лед в Сочи

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи во время перерыва в переговорах вышли сыграть в хоккей.
МонаВиста вчера в 10:17
Общество

Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Труд 05:46
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ToDay News Ufa 02:11
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Российская газета вчера в 10:59
Культура

В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Профиль вчера в 09:53
Политика

Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Газета.Ru 02:24
Спорт

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

ТАСС Спорт 14:48
Экономика

Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса

В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
Новая газета 12:57
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
RT на русском 10:17
Общество

Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Вести.Ru 05:38
Хоккей

Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов

Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
РИА Новости 13:25
Армия и оружие

Войска США попали под обстрел в Афганистане

Неизвестные атаковали американских солдат в Афганистане, заявил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетта 8 февраля, передает Франс Пресс.
Красная весна 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное