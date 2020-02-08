Общество

РИА НовостиРИА НовостиОнколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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с чего всё началось

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

Врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Звезде», что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.
ТК Звездавчера в 09:13

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Назван продукт питания, способствующий развитию рака

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Онколог назвал продукт, провоцирующий рак

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Онколог назвал основной продукт, вызывающий рак

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Россиянам назвали продукт, который точно приводит к развитию рака

Телеканал 360°вчера в 10:43

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Известиявчера в 16:18
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Происшествия

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Интерфакс 00:32
Культура

Япония готовит выставку в Перл-Харборе, посвященную атомным бомбардировкам

Проведение в американском Перл-Харборе выставки, посвященной атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, запланировали японские власти, сообщает 8 февраля издание Mainichi.
Красная весна вчера в 21:00
Авто

Пикап Hummer EV получит три электромотора

По сообщению президента GM Марка Реусса, пикап получит несколько вариантов установок, в том числе и трехмоторную мощностью около 1000 лошадиных сил.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 09:03
Футбол

3:4: ФК «Краснодар» уступил чешской «Виктории Пльзень»

Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счетом 3:4. К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака.
Кубанские новости 07 февраля в 08:46
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
News.ru вчера в 10:08
Армия и оружие

Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

Lenta.ru вчера в 20:42
Происшествия

В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

РИА Новости вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Анна Седокова спровоцировала разговоры о своей четвертой беременности

Поводом к разговорам стала подпись к снимку: «Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше».
Passion.ru вчера в 10:00
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Происшествия

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

Вертолет, принадлежавший депутату Айрату Хайруллину, потерпел крушение вечером в пятницу, 7 февраля.
Петербургский дневник 07 февраля в 11:53
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Армия и оружие

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Вести.Ru 07 февраля в 08:51
Политика

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
РБК вчера в 15:30
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru вчера в 11:49
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
Происшествия

Два человека погибли: в Екатеринбурге такси столкнулось с фурой

В результате аварии погибли два человека. Водитель такси, сообщают очевидцы, скончался на месте, пассажирка – в машине скорой помощи.
Вечерние Ведомости 00:07
Кино

В Marvel не умирают: злодей из фильма «Первый мститель: Противостояние» может вернуться в киновселенную

Да и в целом актер не скрывал, что хочет еще раз сыграть агента «Гидры», хоть Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и убила его в блокбастере «Первый мститель: Противостояние».
Popcornnews.ru 06 февраля в 06:00
Единоборства

Шевченко победила Чукагян и в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе, победив в бою американку Кэтлин Чукагян.
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Гаджеты

Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.
NewInform вчера в 06:50
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Lenta.ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
Космос

NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца

Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
SM News 07 февраля в 14:19
Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Российский Диалог вчера в 10:34
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
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