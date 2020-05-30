Здоровье
ИзвестияОнколог назвал первые признаки рака кожи
Злокачественное образование на коже — меланома — может развиться на теле человека даже при отсутствии родинок. Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Lenta.ru вчера в 22:46
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня
В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
Регион 64 вчера в 23:00
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Единоборства
Петр Ян получил титульный бой в UFC
После завершения карьеры Сехудо появился вакантный пояс UFC в легчайшем весе, за который и поборется россиянин Петр Ян.
Prognozist 28 мая в 02:09
Футбол
Александр Головин: «Впервые за 6 лет праздную день рождения дома»
Помню, в один день рождения играл за Калтан.
Матч ТВ 02:20
Футбол
Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА
Metaratings вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Футбол
Игнатьев заверил, что Семин продолжит тренерскую карьеру
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что Юрий Семин после ухода из «Локомотива» продолжит тренерскую карьеру.
Матч ТВ вчера в 16:23
Общество
Село под Читой закрыли на карантин из-за общительного студента
Сиб.фм вчера в 22:49
Общество
В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня
29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости вчера в 08:32
Единоборства
Джон Джонс назвал лжецом президента UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отреагировал на слова Дана Уайта, который возложил на него ответственность за неудачные переговоры о поединке с Фрэнсисом Нганну.
FightTime.ru вчера в 02:04
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 вчера в 11:25
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.
РЕН ТВ 02:00
Общество
Один день работы за три: стаж медиков посчитают по новой формуле
Льготный порядок формирования пенсионного стажа предполагает использование формулы «день за три», пишет РБК.
Русская Планета вчера в 10:02
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила на замечания, что работает без маски и перчаток
Невские Новости вчера в 12:45
Происшествия
В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей
Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM вчера в 12:34
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02
Футбол
Полузащитником «Бенфики» Флорентину интересуются «Севилья» и «Бетис»
Зимой сообщалось о том, что опорным полузащитником молодёжной сборной Португалии интересуется «Милан».
Евро-футбол.ру вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 28 мая в 13:34
Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 28 мая в 06:08
Армия и оружие
Турция могла получить секреты российского ЗРПК «Панцирь-С1»
Польское агентство «Defence24» заявило о том, что в распоряжении Анкары могли оказаться секреты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
ГЛАС.RU вчера в 05:12
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM вчера в 05:33
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ
Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv вчера в 08:34
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 28 мая в 08:32