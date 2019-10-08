Шоу-бизнес
УтроNewsОнколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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с чего всё началось
Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники, о которой сегодня сообщили СМИ, может быть связана с перерывом в лечении либо с его неэффективностью. К таким выводам пришел врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.ТК Звезда03:43
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«Такого не было в истории медицины»: скандальный блогер высказалась об Анастасии Заворотнюк
Комсомольская правда08:08
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