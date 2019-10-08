Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники, о которой сегодня сообщили СМИ, может быть связана с перерывом в лечении либо с его неэффективностью. К таким выводам пришел врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.

с чего всё началось

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

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